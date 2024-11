- Sve se dogodilo u selu Pribojska Goleša jutros oko tri sata. Pripadnici SAJ-a zajedno sa svim ostalim jedinicama koje su bile na terenu došli su do jedne kuće za koju se znalo da je Alija Balijagić ranije dolazio i tu su ga zatekli na spavanju. Alija je u tom trenutku kod sebe imao dve puške, ali su ga pripadnici SAJ-a zatekli na spavanju pa nije bilo opiranja prilikom hapšenja. Nakon toga odveden je do policijske uprave koja se nalazi u Prijepolju gde se on trenutno nalazi - rekao je Ličina i istakao: