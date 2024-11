- Došli smo u čudnu situaciju da se lice koje je nesumnjivo izvršilo ubistvo nekolicine drugih lica u ovom sudskom postupku formalno nalazi na istoj strani kao i svi roditelji ubijene dece. Do ovakve situacije došli smo usled toga što je tužilaštvo pre nekog vremena proširilo optužnicu i pored ovih krivičnih dela koja su se do sada stavljala na teret roditeljima dečaka ubice, stavlja se i delo zapuštanja maloletnog lica. Kada govorimo o ovom krivičnom delu, uvek je tu na strani okrivljenog roditelj ili roditelji. Što se tiče procesnog momenta, jedina razlika je što će sada imati svog punomoćnika, a on će imati ista prava i obaveze kao i drugi učesnici u ovom postupku - rekao je Popović i dodao: