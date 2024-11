Ovih dana aktuelna je serija "Sablja" o kojoj se mnogo priča, medjutim ubistvo Zorana Đinđića nije bilo jedino političko ubistvo u Srbiji. Statistika pokazuje da je za samo šest godina u Srbiji izvršeno čak 13 političkih ubistava u periodu od 1997-2003. godine. Ni do danas ova ubistva nisu rasvetljena. Kako se to tumači i o tome da li su došli do nekih zaključaka, s obzirom na to da su istraživali slučajeve tih ubistava, govorili su gosti jutarnjeg programa Kuri televizije "Redakcija" Karlo Dulović, bivši stručnjak za bezbednost u ambasadi SFRJ u Švajcarskoj i Vladan Dinić, novinar i publicista,glavni i odgovorni urednik lista "Svedok".