- Vraćao sam se od zeta u 10 sati uveče, supruga je bila sa mnom. Ja kada sam krenuo sa brda, vidim jedno kuče mi stalo pred auto. Ja ga zovem, a on se sklonio onako agresivno. I onda primetim čoveka koji je skočio sa puta i sakrio se u žbunje. Ja sam izašao iz kola, on je mogao i da puca u mene, ali nisam ja znao da je to on. I vidim trag u snegu, kažem ženi - ovo je sigurno Alija. Tada sam dao gas i pobegao - rekao je za Kurir Bojović.