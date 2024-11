- Priznajem izvršenje krivičnog dela. Bili smo drugovi. Kad je izašao iz zatvora promenio se. Počeo je od drugova da pravi neprijatelje, pa tako i od mene. Napadao me je. Jurio me blindiranim vozilom, i maltretirao me gde god bi me vidio. Nosio je pištolj - kazao je pred sudijom optuženi Ibrahimović.