Uhapšenom Aliji Balijagiću određno je zadržavanje do 48 sati i on će u toku dana biti iz Prijepolja prebačen u Okružni zatvor u Užicu. Policijska uprava Prijepolje će podneti krivičnu prijavu protiv njega, nakon čega će Tužilaštvo doneti odluku o pokretanju krivičnog postupka ito za delo neovlašćeno držanje oružja.

- On će u Srbiji morati da odsluži kaznu za delo koje je ovde počinio, a u pitanju je neovlašćeno držanje oružja. Međutim, kako se radi o licu koje se sumnjiči da je u Crnoj Gori počinilo dvostruko ubistvo, Crna Gora treba da napiše zamolnicu za njegovu ekstradiciju. To je proces koji može trajati i do nekoliko meseci, u zavisnosti od toga da li imamo pristanak za ekstradiciju ili ne, kaže za RINU Markićević