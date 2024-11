BALIJAGIĆ NA SASLUŠANJU U UŽICU, KAMERE SNIMILE KAKO GA SPROVODE: On ovde neće biti saslušan za dvostruko ubistvo - EVO ZA ŠTA GA TERETE U SRBIJI

Profesor na Univezitetu u Novom Sadu Vladimir Barović u uključenju putem Skajpa kazao je da su sneg kao i meštanin koji je locirao Balijagića, doveli do njegovog hapšenja.

"Dobro je to što nije pružao otpor prilikom hapšenja, verovatno je bio umoran ili pod destvom alkohola", istakao je on.Efikasna reakcija policije je, kaže Barović, dovela do toga da niko nije izgubio život.