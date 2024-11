- Ja sam odmah rekao da će ga pre naći srpska policija, nego ova naša crnogorska . Oni su ga praktično i pustili da mi ubije brata i sestru, jer nisu adekvatno i na vreme reagovali. Nama ne može biti mnogo lakše nakon hapšenja, jer nam je porodicu zavio u crno, ali opet nam je bitno da je uhapšen. Živ je i samo želimo da nam kaže zašto je to uradio, zbog čega je ubio Jovana i Milenku. Našu je porodicu uništio, ali je važno da se ovo što se nama desilo nikada i nikome više ne ponovi, rekao je za RINU Velibor.

On je izrazio želju da se zahvali policajcima koji su ga svih ovih dana čuvali 24 sata dnevno.

- Oni su mi bili spas svih ovih dana, svaka čast ovim vrednim policajcima, posebno ovim iz Berana. Osećao sam se sigurno, sa njima sa pričao, imao sam sa kim da podelim svoju tugu i muku. Biću im zaista zauvek zahvalan. Ja ću ostati kako običaji nalažu u ovoj kući gde su mi ubijeni najrođeniji do 40 dana od njihove smrti, posle ću i ja da odem. Nema života više na ovom domaćinstvu, a tu je naša porodica živela i stasavala više od 100 godina. To me posle smrti brata i sestre najviše i boli, što nam se ognjište ovo gasi, kaže Velibor sa suzama u očima.