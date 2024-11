- Osumnjičeni je potom pesnicama nastavio da je udara po glavi i telu. Kada bi ona ponovo pala u nesvest, on bi je opet polio hladnom ili vrelom vodom. Sve vreme jezive torture pretio joj je da ne sme glas da pusti niti da pomisli da potraži pomoć, jer će je ubiti.

Po nalogu Prvog osnovnog tužilaštva, nasilniku je određeno zadržavanje do 48 sati. Tereti se za zlostavljanje i mučenje, kao i za ugrožavanje sigurnosti, za šta mu preti do tri godine zatvora. Nakon saslušanja u tužilaštvu, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.