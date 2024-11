- Policija je uhapsila osumnjičenog u kući u kojoj se zločin i dogodio. Prilikom hapšenja, navodno je rekao da nije on ubio majku, već đavo. Ponavljao je: "Pomozi mi, Bože". Posle hapšenja i zadržavanja do 48 sati on je sporveden na salsušanje u Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, a nakon saslušanja određen mu je jednomesečni pritvor - podseća naš sagovorvnik.