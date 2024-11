Dvostruki ubica i višestruki povratnik Alija Balijagić (65) uhapšen je u selu Pribojska Goleša nakon 25 dana potrage . On je sproveden na saslušanje u Više javno tužištvo u Užicu i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

"Bilo je teško, ne zato što je to neka komplikovana operacija, nije on neki mag za skrivanje, nego je teren bio nepristupačan. Njemu je bilo lako da se na tom prostoru krije, jer ga je poznavao. Njegov opseg kretanja je bio veliki, jer je ta kuća u kojoj je pronađen, udaljena 15 km od lokacije gde je poslednji put viđen. Nervirao sam se gde je, zašto ne možemo da ga nađemo. Termovizijske kamere nisu mogle da ga lociraju, tamo su bili SAJ i Žandarmerija. Koristio je nepristupačan teren i kuće u kojima nikoga nema, a u svakoj se nalazi nešto što mu je pomoglo da preživi tokom ovih dana. Tog popodneva jedan čovek je video nekog psa, pitao se odakle on ovde, i pošto je pao sneg video je da ima nekih tragova i odmah je prijavio policiji", ispričao je Dačić i dodao da su specijalci uveče krenuli na teren, te da je akcija hapšenja uspešno završena.