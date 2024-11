Nesreća se, podsetimo, dogodila 31. oktobra kod isključenja na auto-putu kod Velike Plane. Sumnja se da je do nesreće došlo nakon što je Pešić motorom preticao kolonu i sudario se sa teretnjakom koji je imao i prikolicu punu drva. Od siline udarca Vukašin je podleteo pod točkove kamiona i od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta. Vozač teretnjaka bio je u pritvoru 48 sati, nakon čega je pušten.

- Do sudara došlo je navodno, kada je Vukašin, pretičući kolonu, došao do raskrsnice, tačnije do isključenja za auto-put i tu podletelo pod točkove kamiona koji je počeo da skreće levo - navodi naš sagovornik i dodaje: