Otac i sin, V. K. (61) i G. K. (28) teško su povređeni u pucnjavi koja se dogodila juče ujutru ispred njihove kuće u Mramorku kod Kovina, kada je na njih, kako se sumnja, pucao bivši bezbednjak Z. Z. i to navodno zbog svađe oko parking mesta. Kako otkrivaju meštani za Kurir, svađa se dogodila kada je neko od prijatelja povređenih došao kod njih zbog svinjokolja i parkirao se kod komšije.

- Porodica i prijatelji došli su kod V. K. zato što je danas pravio svinjokolj. Voli on da se svi druže i često su se okupljali. Tako je bilo i danas, a do svađe je došlo jer je navodno, jedan od gostiju stao na kapiju kod Z. Z. - navodi jedan od očevidaca krvave drame i dodaje:

- Bože, ja to nikada nisam video! Z. Z. je pucao u njih, onako hladnokrvno, kao da su mu mete. Ispalio je i nekoliko hitaca u vazduh. Ljudi su se razbežali, a neki od njih su pritrčali povređenima da im pomognu. Za to vreme, Z. Z. je "mrtav hladan" otvorio kola, u gepek stavio oružje, seo i odvezao se - kaže nam on i dodaje: