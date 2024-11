- Koliko smo uspeli da saznamo, on je pretekao dva kamiona i tada je naišao taj treći kamion sa drvima. Mi pretpostavljamo da je Vukašin naglo zakočio i da je tada podleteo pod teretnjak. Taj kamion je tu moga da skrene, a sada da li je sve ispalo po propisima, utvrdiće istraga, jer se za sada ništa ne zna.

- Mislimo da su točkovi prešli preko njegovog stomaka. Imao je unutrašnje krvarenje. Kasnije smo pričali sa lekarima iz Hitne pomoći koji su bili na terenu kada je došlo do nesreće, rekli su nam i da je bolnica bila odmah tu do puta ne bi mogli da ga spasu. Povrede su bile kobne.

Iz razgovora sa majkom Vukašina Pešića, moglo se zaključiti da je cela porodica veoma ponosna na činjenicu da je baš on bio njihov mezimac i član male, a opet velike družine.

- Vukašin je bio đak generacije. Voleo je školu, i možda će sada čudno delovati, ali on nije imao knjige. Sve je pamtio na času i imao je to neko fotografsko pamćenje i lako je savladao sve predmete. Bili smo ponosni na to koliko je i odrastao u jednom trenutku - kaže onako sa smeškom Jelena i nastavlja, opet tužnim glasom: