Ugar je ubijen 21. novembra 1999. kada je sa dvojicom prijatelja došao do restorana brze hrane na Novom Beogradu kod Fontane. U kolima je čekao da mu donesu hranu. Iz crne "opel askone" u pokretu ispaljeno je iz "kalašnjikova" kiša metaka. Automobil sa napadačima nestao je u noći. Ovog puta Ugar nije imao sreće, preminuo je u kolima, nekoliko minuta posle napada, pred očima prijatelja koji su dotrčali do kola. Sumjalo se da iza napada i likvidacije stoji drugi Zemunac, Jovan Guzijan Cuner, stari Ugarov neprijatelj. Cuner nikada nije osuđen za to, izrešetan je 2002. godine.