"Za ovo sam se borila i dužna sam to svom detetu. Biće mi veoma teško, znam šta me čeka ali moram da nađem snage da to izdržim!", ovim rečima je Dragana Nikolić, majka Aleksinčanina Aleksa Stojmenovića (25) koji je pre tri godine podlegao povredama zadobijenim u tuči na rođendanskom slavlju najavila dolazak na suđenje za njegovu smrt koje počinje 3. decembra pred Višim sudom u Nišu.