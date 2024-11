- Ivan Konatar tražio je maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora za masovno ubistvo koje je počinio Uroš Blažić. Pre samog postavljanja pitanja advokata oštećenih Nebojše Perovića, Blažić je istakao da želi da kaže par reči, a to je da izražava duboko saučešće porodicama nastradalih, kao i da je sve ono što se spekulisalo o njemu tačno, odnosno da je on tokom čitavog svog života glumio žrtvu, kao i da okolina nije kriva za sam masakr koji je počinio.

- Advokat Nebojša Perović osvrnuo se i na to šta je motiv. On i dalje nije želeo da prizna šta je u pitanju, kako je rekao "ne seća se šta je to u njemu kliknulo pa je počinio takav zločin". Porodice su na sva ta njegova izlaganja burno reagovale, u nekoliko navrata su napustili sudnicu i vraćali su se - rekla je Milović i dodala: