U Specijalnom sudu u Beogradu za danas je održan nastavak suđenja okrivljenom Urošu Blažiću, koji se tereti da je u maju prošle godine ubio deveroto ljudi, dok je 12-oro teško ranio. Za danas je bilo zakazano iznošenje završenih reči pred presudu, a njemu preti maksimalna kazna od 20 godina zatvora. Kazna koja preti i Urošu Blažiću i njegovom ocu pitanje je koje brine celu naciju, a za Kurir televiziju na tu temu govorili su gosti emisije "Puls Srbije" Boža Spasić, stručnjak za bezbednost, Radiša Roskić, advokat, Snežana Repac, psiholog i Jelena Spasić, novinarka hronike u Kuriru.

Roskić se na samom početku osvrnuo na okrivljenog oca Uroša Blažića i stanja koje njemu preti nakon ovog suđenja:

- Očekujem da će otac Uroša Blažića dobiti kaznu od 12 godina imajući u vidu da je bez obzira na sve iskaze optuženog sasvim jasno da je delo koje mu je stavljeno na teret izvršio, a to proizilazi iz svih izvedenih dokaza. Realno je očekivati da će sud utvrditi upravo takvo činjenično stanje - rekao je on i dodao:

- U naštoj sudskoj praksi se uslovni otpust može doneti kao odluka, ali mislim da će svako krivično vanpretresno veće imati u vidu težinu zločina, a naročito imam u vidu činjenicu da su veštaci psihijatri procenili da je u momentu izvršenja bio u svesnom stanju, kao i planski.

Spasić se nadovezao na reči svog sagovornika:

- Neće on dobiti ni pola sata skraćenja kazne, do poslednjeg minuta će odslužiti i on i njegov otac. Pravda zahteva da oni što pre budu izopšteni iz društva. Ovo je zločin koji je učinjen prema ljudima, mnogo teži nego što mi možemo i da predpostavimo. Ubijene su buduće srpske porodice - rekao je on i dodao:

- Presuda je napisana onog momenta kada je on uzeo to oružje. On nije krenuo da puca u patke i kokoške, krenuo je da ubija ljude. Iz tih razloga društvo mora da bude nemilosrdno prema takvim ubicama. To je slučaj bahatosti, neodgovornosti. Mislim da je ovo jedan od najtežih slučajeva koji naše pravosuđe ima zadnjih godina. Ovo je bio napad na našu zemlju.

Repac je sa svog stručnog aspekta pokušala da objasni stanje u kojem se sada nalaze roditelji žrtava, kao i sam okrivljeni:

- Bol ostaje za ceo život, gubitak koji su oni proživeli nije smeo da se desi. To samo govori o tome da će njihov život biti posvećen tome kako da se možda jednog dana i osvete. Izlasci iz sudnice govore o tome da su ljudi nezadovoljni, kazna propisana zakonom od 20 godina je potpuno nebezbedna što se tiče njegovog ponašanja kada izađe.

Jelena Spasić otkrila je informacije vezane za dešavanja u sudnicu tokom današnjeg ročišta, ističući vrlo zanimljive detalje, kao ireči okrivljenog Uroša Blažića:

- Uroš Blažić se danas pre početka iznošenja presude javio za reč jer je hteo da dopuni svoju odbranu. Možda smo svi negde i očekivali da će otkriti motiv, da će tim ljudima dati neku vrstu satisfakcije. Advokati oštećenih porodica se ponovo osvrću na to da oni i dalje nisu saznali zbog čega su njihova deca ubijena - započela je i dodala:

- On je ustao, izašao za sudsku govornicu, rekao da želi da uputi izvinjenje porodicama, da treba da dobije najstrožu kaznu. Međutim, rekao je da ne zna šta je bio motiv, da drugi nisu krivi, verovatno pokušavajući da ublaži krivicu svog oca. Sve ovo upućuje na zaključak da motiv nikada nećemo saznati. Pitao je da li može i opširnije da govori, a sudsko veće mu to nije dozvolilo. Prethodno je i njegov branilac rekao da motiv ne postoji, kao i da mu ubijeni ljudi nisu ništa loše učinili da bi on uradio to što je uradio 4. maja.

Vezano za presudu Radiši Blažiću, Spasić je rekla sledeće:

- Tužilac je tražio kaznu zatvora od 20 godina za obojicu okrivljenih, iz razloga što se Radiši Blažiću na teret stavlja i teško delo protiv opšte sigurnosti. Zastupnici oštećenih porodica osvrnuli su se upravo na to šta će biti za tih 20 godina kada Uroš Blažić izađe iz zatvora i bude imao 40 godina. Da li će za 20 godina neko iz porodica oštećenih uraditi nešto zbog čega će se i sam naći u zatvoru?

Repac se nadovezao na pomenuto pitanje:

- On će imati malo preko 40 godina kada bude izašao iz zatvora. To je još uvek mlad čovek. Roditelji nisu besni na državu, besni su na njega. Ako ne saznamo motiv, on će bitit tempirana bomba i kada izađe iz zatvora, to je ono što je poenta. Sud će morati da podnese dodatni zahtev, šta ćemo mi za 20 godina?

