- Ovo što se dogodilo zaslužuje najveću osudu. Slažem se sa tim. Nema iskupljenja za ove moje grehe koje sam počinio. Da mogu da okajem grehe bilo bi dobro. Nisam mogao da dignem ruku na sebe nakon zločina, jer sam kukavica ili možda to što sam vernik. Hteo bi da kažem da nisam ni gledao na interenetu da li sam mlađipunoletnik. Nisam spremao nikakav teroristički napad. To nije tačno. Krivo mi je što je ovaj naš zakon takav i što ne mogu da budem kažnjen. Prvo, sve je ovo trebalo da bude po kratkom postupku. Neću da se pravdam, ali ne znam zašto sam to uradio. Žao mi je što ne živimo u malo starijem vremenu da me streljaju za ovo što sam uradio. Okrenuo bi se ćutke ka tom zidu da me streljaju, verujte ne bi "A" rekao. Hoćete da osudite mog oca koji ništa nije znao, pa to je odlikovani oficir Vojske Srbije. Budite blagi prema njemu, jer on nema nikakve veze sa zločinom. Ja sam kriv i ja sam to uradio, ne on. Moj otac nikada nije osuđen, i to treba da se zna - govorio je Blažić.