- Nemanja je tog dana bio napolju skoro ceo dan. Došao je uveče, istuširao se i rekao mi da ide da se vidi sa devojkom. Bilo je to oko 21.30 časova, tada sam ga poslednji put i videla. Sećam se da sam pomislila: "Vidi ovo moje dete, otišao, a nije me ni poljubio" - kaže Milena i skuplja snagu da se priseti svih scena koje su tada usledile.

- Probudila sam se u neko doba i videla da ga još nema. Bila sam uznemirena. Zvala sam ga, nije se javljao. Mislila sam gde li je, kada će doći kući? Zvala sam i drugog sina, on me je smirivao, rekao je: "Mama, doći će ako ti je rekao. Otišao je sa devojkom, pa se negde zadržao". Već je svanulo, a od njega nije bilo ni traga ni glasa.

- Videla sam vest o nesreći na Adi Huji, to su bile udarne vesti. Tragedija, to sam pomislila kada sam videla to izveštavanje i rekla sebi: "Hvala ti Bože, moja dece ne idu tamo", misleći na taj deo grada i u taj kafić kod obale - kaže Milena i nastavlja: