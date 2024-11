Izricanje presude za maovno ubistvo koje se dogodilo 4. maja prošle godine u selima Dubona i Malo Orašje zakazano je za 12. decembar. Tužilac tražio maksimalne kazne za Uroša i njegovog oca Radišu

Suđenje Urošu Blažiću i njegovom ocu Radiši Blažiću završeno je juče iznošenjem završnih reči, a okrivljeni su ponovo imali šokantne izjave koje su duboko povredile porodice ubijenih i ranjenih u masakru 4. maja prošle godine u selima Dubona i Malo Orašje.

Izricanje presude sudija Višeg suda u Smederevu, Lidija Jovanovski, zakazala je za 12. decembar.

Izazvao revolt

- Kriv sam samo ja, mene streljajte, ubijte me, ja sam mrtav čovek, a za mog oca molim milost! On je odlikovani oficir Vojske Srbije, budite blagi prema njemu - rekao je između ostalog Uroš Blažić za sudskom govornicom i izazvao revolt porodica mladića i devojke koje je u svom krvavom piru ubio Uroš Blažić iz "kalašnjikova" i pištolja koje mu je nabavio otac Radiša.

Nenad Kostić Uroša Blažića dovode na suđenje u Viši sud u Smederevu

- O čemu ovaj priča?! Sram ga bilo! Naoružavao je sina, a sad nije kriv - moglo se čuti iz boksa u kom su sedele oštećene porodice.

Dok je Uroš Blažić iznosio svoju završnu reč bila je napeta atmosfera, a prisutni su komentarisali "da njegovo kajanje nije iskreno". Ono što je dodatno uznemirilo roditelje koji su ostali bez dece, kao i one koji su preživeli Blažićeve hice, ali imaju trajne posledice, jeste to što motiv masovnog ubistva nije otkriven ni tokom sudskog postupka.

- Ovo što se dogodilo zaslužuje najveću osudu. Slažem se sa tim. Nema iskupljenja za ove moje grehe. Da mogu da okajem grehe bilo bi dobro. Nisam mogao da dignem ruku na sebe nakon zločina, jer sam kukavica ili možda zato što sam vernik - počeo je mlađi Blažić svoje izlaganje, a u nastavku je izjavio saučešće porodicama svojih žrtava.

Nenad Kostić Radiša Blažić na suđenju u Smederevu, gde su ih napale porodice dece koju je njegov sin Uroš ubio

- Krivo mi je što je ovaj naš zakon takav i što ne mogu da budem strože kažnjen. Neću da se pravdam, ali ne znam zašto sam to uradio. Žao mi je što ne živimo u starijem vremenu, pa da me streljaju. Okrenuo bih se ćutke ka tom zidu, verujte, ne bih ni A rekao - rekao je Blažić i nastavio:

- Znam šta me čeka i u zatvoru i kada izađem. Svestan sam da sam mrtav. Ubijte me, kriv sam! Svestan sam da meni nema života. Izražavam još jednom saučešćem. "Izvinite" ne postoji, jer to više ništa ne znači.

Na ove njegove reči, burno su reagovali roditelji žrtava, a kada je rekao "da bi voleo da ga streljaju", pojedini su dovikivali: "Samo otključajte vrata i mi ćemo mu presuditi, mi ćemo to rešiti". Ipak najveću buru u sudnici izazvalo je to što je Blažić tokom svog izlaganja branio svog oca.

Privatna Arhiva, Nenad Kostić Uroš i Radiša Blažić. Inače, ranije smo objavili fotografije i snimke na kojima Radiša Blažić pozira sa pištoljem u ruci

- Hoćete da osudite mog oca koji ništa nije znao. Budite blagi prema njemu, jer on nema nikakve veze sa zločinom. Ja sam kriv i ja sam to uradio, ne on. Moj otac nikada nije osuđen, i to treba da se zna. Molim vas, ostavite moju porodicu na miru, oni nisu krivi. Sa porodicom nisam bio blizak, ali oni nisu krivi. Nema potrebe da se na nedužnim ljudima sprovodi sila. Tu sam i spreman sam, tu sam i da me ubiju. Samo ih molim da se ne ogreše o moje najbliže, jer će se ogrešiti i postaće isti kao ja.Milost za oca molim, to je jedino - rekao je Uroš Blažić.

Ivan Konatar, glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu juče je zatražio da se Blažići osude na maksimalne moguće kazne, ističući da je njihova krivica dokazana.

- Tražim maksimalnu kaznu za Uroša Blažića u trajanju od 20 godina, jer je ona srazmerna, pravična i prava za ono što je on uradio. Iskreno, reći ću kao tužilac, ali i kao čovek da za ovakav zločin nema adekvatne kazne. Mislili smo da ovako nešto ne može da se desi u našoj zemlji, a postali smo svedoci. Dogodio se zločin ničim izazvan. Ovo delo je delo osobe koja nije uradila ništa korisno i pozitivno za ovo društvo. Uroš Blažić je krivio sve oko sebe, pokušao je da od sebe napravi žrtvu. Uroš Blažić nikada neće biti uzoran, vredan, dobar i voljen kao mladi ljudi koje je zverski i krvnički ubio. Treba zauvek da pamtimo žrtve Marka, Petra, Lazara, Aleksandra, Nemanju, malog Nikolu, Kristinu, Dalibora i Milana, jer oni to zaslužuju. Nadam se da će svi oni koji su povređeni u ovom bezumnom činu uspeti jednog dana da se oporave. Ovo što je on uradio je ubilački pir - rekao je tužilac.

J.V. Hapšenje Uroša Blažića

Ne može na doživotnu

Inače, Uroš Blažić ne može da se osudi na doživotnu kaznu zatvora jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu. Njemu se sudi kao mlađem punoletniku kom može da se izrekne maksimalna kazna od 20 godina robije.

Motiv nije otkriven Izvadite mi oko, odsecite mi levu ruku... Uroš Blažić je juče istakao da motiv za masovno ubistvo koje je počinio 4. maja 2023. godine u selima Dubona i Malo Orašje ne postoji. - Ne želim da se stekne utisak da sam bezobrazan i nikakav. Kriv sam za zločin koji sam počinio. To vam kažem iz srca i dubine duše. Svi ste ovde pričali o meni, ko sam i kakav sam. Meni je žao što sam ubio te mlade ljude pred kojima je bio život i budućnost. Motiva za ovaj zločin nema. Nema ga! Ceo žiovt sam glumio i pravio žrtvu od sebe. Pravio sam žrtvu da me niko ne voli, da uprkos svima koji su me voleli i davali mi podršku kroz život ja sam je odbijao. Glumio sam žrtvu. Svestan sam da sam pogrešio i to sad ne mogu da promenim. Evo, moja sudbina je sada u vašim rukama. Najviše na svetu bih želeo da mogu mi izvade oko i daju ga Anđeli, levu ruku da mi iseku i daju Nevini, da mi izvade kičmenu moždinu i daju Jovici da može da živi - rekao je Blažić nakon čega je u sudnici nastao haos. - Evo, dajte meni, ja ću da ga sečem! A šta ceš da daš mrtvima? Onima koje si ubio? Sram te bilo, ubico jedan! - uzvikivali su roditelji ubijenih.

Tužilac Ivan Konatar Ovo je predstava, iskrenog kajanja nema Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, Ivan Konatar, rekao je i da Uroš Blažić jeste izneo svoju odbranu i priznao da je kriv, ali da se radi samo o formalnom priznanju. - Ostali smo uskraćeni za prave motive i razloge zbog kojih je učinio ovaj zločin. Počinio je monstruozan čin, hladnokrvno je pucao u mlade ljude, overavao ih. Ova današnja predstava, u kojoj izjavljuje saučešće porodicama, pokazuje odsustvo empatije i iskrenog kajanja. Da se iskreno kaje i da mu je žao za sve što je uradio on bi nam sve detaljno objasnio zašto je to uradio. Rekao bi nam sve detalje, kao i motiv. A to ovde nismo dobili, tako da ovde nema iskrenog pokajanja. Uroš je tokom svoje odbrane rekao da je njegov otac nije kriv ni za šta i kako treba da se oslobodi, a mi smo ovde dokazali i priložili dokaze kako je njegov otac nabavljao oružje kojim je on počinio zločin - istakao je Ivan Konatar.

Radiša Blažić Svedoci su lagali samo da me optuže Radiša Blažić juče praktično nije ni izneo svoje završne reči. On je po izlasku za sudsku govornicu u pratnji stražara počeo da priča o svojoj časti i o tome kako su svedoci tužilaptva fingirani i kako su smišljeno dovedeni u sud da lažu samo da bi se on osudio. Međutim, na ove njegove reči odmah je reagovao glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, Ivan Konatar, ističući da Radiša iznosi odbranu, a ne završne reči. Tada je reagovala i sudija i oduzela reč starijem Blažiću, kome je na kraju morala da isključi mikrofon. Blažić se ni tu nije zaustavio, pa je dobacio tužioci da je lažovčina.