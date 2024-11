Prisustvo pripadnika "Loyal to familia" u Crnoj Gori je registrovano i pre tri godine, kada se sumnjalo da su uhapšeni Tomi Ra Frost i dvojica njegovih saradnika. Tada je Ra Frost osuđen na osam meseci zatvora zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, što je i priznao pred sudom. Iako se sumnjalo da je grupa tada došla u Crnu Goru da izvrši likvidaciju, ali to nije dokazano. Dvojica za koju se sumnjalo da su mu bili saučesnici, Habibulah Rahimi i Per Lauster, nisu bili ni obuhvaćeni optužnicom.