- Ovo je nešto sasvim novo, sa ovakvim slučajem se naši nadležni nisu susretali. On moli za milost za oca, preuzeo je svu krivicu, i ja verujem da njegov otac neće dobiti 20 godina zatvora, već manje, iako dokazi postoje - rekao je Marković.

Šlajmer je istakla da je činjenica da su životi izgubljeni i da je mnogo oštećenih, a da se mora utvrditi zašto je do krivičnog dela došlo i koji su motivi, pa rekla:

Blažić je dodao da je ovaj napad svakako bio planiran jer on ne bi napustio kuću naoružan da to nije bio slučaj, kao i da veruje da je bio inspirisan tragedijom koja se desila samo dan ranije, u beogradskoj osnovnoj školi Ribnikar.

- On je molio za život pri hapšenju, predao se, zašto nije izvršio samoubistvo? Rekao je da je kukavica, to svakako jeste, ali ovo je sve smišljeno kako bi oslobodili oca. Ovim rečima želi da izazove sažaljenje. On je masovni ubica, nema sažaljenja za njega.