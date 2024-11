"Pre nekoliko dana srela sam Mirjanu i Zoricu kako izlaze iz zgrade. Mirjana je išla iza majke i tukla je sve do kraja ulice. Njoj niko od stanara nije smeo da priđe, s obzirom na to da je umela da nasrne i na nas", priseća se jedna komšinica, nakon čega je otkrila za Kurir nesvakidašnji incident koji se nedavno odigrao u domu ubijene žene Zorice A. (62) na Novom Beogradu gde joj je surovo, kako se sumnja, presudila ćerka u četrdesetim godinama Mirjana A.

- Mirjana je nedavno u stan dovela muškarca kog je upoznala, čovek verovatno nije znao da je ona psihički labilna i došao je kod nje. Tek posle smo saznali da je tri dana proveo vezan za krevet u zaključanom stanu, jedva je izvukao živu glavu - priča jedna stanarka i dodaje da je njena komšinica doživela šok tada, s obzirom na to da se nesrećni muškarac jedva oslobodio, a kako nije znao kuda da pobegne, preskočio je terasu i upao kod druge komšinice u stan.

- Ona se našla u čudu, sedela je u dnevnoj sobi i gledala televiziju, odjednom joj kroz prozor ušao muškarac potpuno nag, bez ičega na sebi. Ispričao joj je da je bio vezan i go u stanu dve žene koje žive pored, kao i to da ga je jedna od njih i opljačkala. A uspeo je da se oslobodi, kada su se njih dve posvađale i potegle noževe jedna na drugu. Objasnio je da nije mogao da skoči jer su na četvrtom spratu, pa mu je jedina opcija bila da pobegne preko terase. U tim minutima objašnjavanja, Mirjana je već bila na vratima komšinice, lupala je iz sve snage i pokušavala da uđe, to je bilo strašno - ispričala nam je ova stanarka.