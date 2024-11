Rekao mi je "Žao mi je gospodine Peroviću, ali ja ne želim dalje da vam odgovaram"

Izricanje presude Urošu Blažiću, koji se tereti da je u maju prošle godine ubio devet ljudi, dok je njih 12 teško ranio zakazano je juče u Specijalnom sudu za 12. decembar u 10 časova. Više javno tužilaštvo u Smederevu predložilo je sudu da Uroša Blažića, osudi na maksimalnu kaznu zatvora, a njegovog oca Radišu na kaznu od 20 godina zatvora. Nebojša Perović, advokat oštećenih, govorio je za Kurir televiziju u emisiji "Puls Srbije" i doneo ekskluzivne detalje vezane za prethodna suđenja, kao i njegov lični utisak izazvan dosadašnjim rezultatom:

Na samom početku osvrnuo se na kaznu koja preti Urošu Blažiću:

- Sudski postupak koji se dogodio ukazuje na jednu budalaštinu. Naše zakonodavstvo danas prepoznaje lice sa 18 godina kao lice koje može samostalno da živi, odlučuje i glasa, međutim, kada to lice koje ima više od 18 godina nije navršilo 21 godinu svojom voljom preduzme takvu radnju, onda zakon kaže da njega ne može da kazni kao one koji imaju više od 21 godinu - rekao je on i dodao:

- Pravilnije bi bilo reći da se ovo može zvati minimalnom kaznom. Takva kazna za 9 ljudskih života i više invalida ne može se zvati maksimalnom. Sve ovo ostavlja mi jednu veliku gorčinu, a da ne pričam o tome kakva su osećanja svih nas vezano za masakr koji se dogodio.

Blažićeva završna reč na jučerašnjem suđenju izazvala je ogromnu pometnju, a kako je Perović reagovao na nju rekao je sledeće:

- Od prve izgovorene, pa sve do ove poslednje reči, to je nešto što može dodatno nanositi bol porodici. Ljutio se na mene što sam ga javno nazivao psihopatom, kao i kako sam kvalifikovao to njegovo delo javno i u sudnici. Za mesec dana mi imamo potpuno različito subjektivno osećanje koje on nama ispoljava, njegove zaključke i razmišljanje. Juče je on lično izgovorio da je smrtna kazna za njega jedino rešenje, da bi dao svoje oko, kičmenu moždinu i desnu ruku invalidima koje je napravio. Sa druge strane postoji nešto što je i dalje sveto, a to je da on ne želi da otkrije kada, kako i zbog čega je izvršio ovo krivično delo.

Ono što najviše čudi javnost jeste Blažićevo odbijanje da otkrije motiv zločina uprkos tome što je već prihavtio da se njegov život ovde završava:

- Nejasno je i za javnost i za sve u sudnici zašto okrivljeni Blažič krije da nam ispriča šta se desilo i kako se odvijalo par sati pre i u toku stravičnog zločina. Ako već smatra da se oprostio sa životom, zašto krije tu tajnu? - istakao je i potom rekao:

- Prvo je odbijao da odgovara na moja pitanja, a kasnije je pristao. U jednom trenutku mislio sam da se zaista pokajao i da će zaista ispričati šta se desilo, međutim, na pitanje u kom trenutku odlučuje da načini masakr odgovara da ne zna. Blokada kod okrivljenog Blažića nastaje ponovo kod pitanja sa kim je pričao kada je doneo odluku. Posle toga ponovo je izašao i zatražio da mu se ne dira porodica. Apelovao je na oštećene da ne preduzimaju ništa da ne bi oni postali kao on.

Odbrana se koristila raznim izgovorima kako bi do neke mere opravdala okrivljenog, a jedan od njih privukao je posebnu pažnju kod Perovića:

- Odbrana je sve vreme pričala o supstancama koje omladina često koristi pri odlaska u teretanu, kao i kako je to možda uticalo na Blažića prilikom zločina. Odbrana je na kraju rekla da nije htela na taj način da ga opravda, već da se izvrši veštaćenje i time utvrdi da to nije zdravo, a onda da se ta supstanca zabrani kako bi se zaštitilo društvo i omladina.

Veštačenje je završeno, a na šta je ono ukazalo Perović je rekao:

- Veštačila ga je komisija jako uglednih i stručnih ljudi, gde su oni u potpunosti razjasnili da je sve vreme upravljao svojom voljom i da je mogao da prekine da je hteo. Pri čistoj svesti preduzeo je svoje radnje. Rekao mi je "Žao mi je gospodine Peroviću, ali ja ne želim dalje da Vam odgovaram". Pokušao sam onda da mu postavim dodatna pitanja nevezana za motiv, gde je on rekao "Ja neću odgovarati, nazivajte me kako hoćete, kojim god hoćete imenom i bilo gde". On je svetsan kakve posledice slede nakon preduzete radnje. On ne želi da odgovara, pa makar šta bilo.

