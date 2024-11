U decembru se navršava pet godina od kada je Nikola Kosanić ubijen u Bratislavi, u Slovačkoj, a ni do danas nisu pronađeni i kažnjeni počinioci tog zlodela. Tada dvadesetdvogodišnji momak iz Popovića, naselja u Sopotu, otišao je u inostranstvo da radi kako bi zaradio novac i pomogao svojoj porodici.

Međutim, kako su tada pisali mediji, ubijen je u Bratislavi, a ubice do danas nisu poznate. O tome dokle se stiglo sa istragom, za Kurir su otkrili Nikolina sestra, Ivana i advokat Nemanja Todorović.

- Ubica je, nakon što je bio u bekstvu, uhapšen, a onda pušten jer mu nisu odgovarali uslovi, žalio se na alergiju, loše uslove i hranu. Mi se borimo sa tim da neko čuje naše vapaje, on je i dan danas na slobodi - rekla je sestra žrtve.

- Snimak očigledno nije dovoljan dokaz. Ukoliko određeni vremenski period prođe bez optužnice on mora biti pušten na slobodu . Ovaj snimak je samo jedan od dokaznih sredstava, ali na snimku je prisutno više lica i dolazi do masovne tuče. Preminuli je praktično umro od udaraca, nije isto biti saučesnik i izvršilac, nije sigurno ko je od njih desetorice zadalo presudni udarac - kaže Todorović.

On dodaje da je ovo situacija u kojoj je naš državljanin nastradao u stranoj zemlji, a da je moguće da svedoci više nisu u Slovačkoj.

- Svedok je rekao da bi mogao sa leđa da prepozna osumnjičenog. Neko od njih je oteo Nikoli kesu sa hranom, da li je to humano, kakav je to mozak? Nakon prebijanja otmu žrtvi hranu. On je imao teške prelome i krvarenja i preminuo na licu mesta - rekla je Ivana.