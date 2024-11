- Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Leskovcu uhapsili su N.A. (18) iz Leskovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo. On se sumnjiči da je danas zadao više udaraca rukama i nogama u predelu glave i tela A.I. (17) i naneo mu teške telesne povrede opasne po život, od kojih je oštećeni mladić preminuo u Opštoj bolnici u Leskovcu - naveo je ministar Dačić.

Osumnjičenom je po ovlašćenju Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Leskovcu. Sa N.A. bio je V.T. (15), koji nije učestvovao u tuči i on je svedok, dodao je Dačić.