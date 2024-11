Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova za zločin je osumnjičen N.A. (18) koji je tinejdžera brutalno pretukao usled čega je A.I. ubrzo preminuo u leskovačkoj bolnici. Prema navodima policije, na mestu zločina bio je još jedan dečak ali on nije učestvovao u ubistvu već je samo bio svedok. Navode policije potvrđuje i sagovornica koja kaže da je on bio užasnut kada je shvatio da je A.I. teško povređen.

- Nažalost velika tragedija zadesila je Leskovac i celu Srbiju, juče je ugašen jedan mladi život, naš hranjenik je na porodičnom smeštaju u hraniteljskoj porodici od pete godine života. Bio je izuzetno dobar mladić, to dokazuje i činjenica da je sve vreme u istoj hraniteljskoj porodici a nažalost, deca koja se nalaze na hraniteljstvu neretko zbog asocijalnog ponašanja i neprilagođavanja hraniteljima menjaju smeštaj. To ovde nije bio slučaj, to je bio dobar mladić, o tome govori i izveštaj škole o njegovom ponašanju. Mi kao organ starateljstva smo dužni prilikom sačinjavanja godišnjeg plana rada tražimo i izveštaj škole. On nije imao nikakvih problema u ponašanju, čak i juče kada se to desilo škola nije primetila nikakve probleme kod dečaka, nikome se nije žalio da je primao pretnje, da ima neraščišćene račune sa nekim, zato ja ne bih da nagađam šta je motiv, to će ispitati nadležni državni organi - kaže Momčilović.