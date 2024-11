Pa da podsetimo, tuča se dogodila juče oko 14 časova u Vlajkovoj ulici u Leskovcu. Osumnjičeni nasilnik je, prema navodima Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu koje vodi istragu povodom ubistva, prvo nekoliko puta udario A. I. po glavu, a kada je pao na zemlju, nastavio je zverski da ga tuče nogama po celom telu. Maloletnik je prevezen u bolnicu, ali je usled teških povreda preminuo u 15.45 časova. Nasilnik je uhapšen nakon tuče i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u tužilaštvu.

- Boli me kao da mi je najrođeniji. Sve se pitamo zašto je ubijen, on nikome ništa nije uradio. On je bio jedno izuzetno dete. Nikada nije mogla da se čuje ružna reč za njega. Svakog ko prođe naseljem znao je da pozdravi, da stane kao veliki i da se lepo ispriča. Bio je presrećan, imao je neku devojčicu i hvalio se mom ocu kada ga je vozio na trening - kaže uplakana komšinica i dodaje: