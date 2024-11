Slušaj vest

Bojana Belivuk i Tanja Miljković, supruge Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, stigle su odovojeno, sa slobode, u Specijalni sud u Ustaničkoj ulici u Beogradu u kom se danas nastavlja suđenje za pranje novca.

Optužnicom su osim dva bračna para, obuhvaćeni i Filip Ivanovski, kom se takođe sudi kao pripadniku kriminalne grupe Belivuka i Miljkovića, kao i njegova supruga Marija Ivanovski. Njih dvoje su takođe sa slobode došli u sud.

Tanja Miljković, u sud je ušla oko 14 sati, sa osmehom na licu, dok je supruga Veljka Belivuka došla nekoliko minuta pred početak suđenja.

Optužnicom im je na teret stavljeno da su novac zarađen od kriminala ulagali u kupovinu kuća, stanova, placeva i automobila.

- Svi optuženi, negirali su krivicu - podseća izvor Kurira.

Biznismen Aleksandar Papić svedoči

U sudnicu je ušao biznismen Aleksandar Papić, za kog je optuženi Marko Miljković rekao da mu je poklonio skupoceni "roleks" koji je zaplenjen kod njega. Na satu je, kako je naveo Miljković ugravirano "za brata".

Sudija: Da li poznajete optužene?

Papić: Poznajem Velju i Miljkovića sam upoznao preko Velje.

Sudija: Da li ste sa njima u srodstvu ili zavadi?

Papić: Nisam. Ostajem pri iskazu koji sam dao.

Tužilac: Da li ste optuženima nešto poklanjali?

Papić: Nisam.

Tužilac: Da li ste imali poslovni odnos sa njima?

Papić: Ne

Tužilac: Da li poznajete Aleksandra Kajmakovića?

Papić: Često sam u lokalima kod njega, on je moj prijatelj. Više puta smo pričali o poslovima, ali nikada nismo bili u poslu zajedno.

Tužilac: Da li ste kupovali skupocene satove i poklanjali ih?

Papić: Kupovao sam, ali nisam poklonio. Često sam kupovao kod ovlašćenog prodavca roleks satova, kupio sam ga. Moj vozač je otišao da ga podigne, platili smo ga preko firme, između 14.000 i 17.000 evra. Planirao sam da ga poklonim velikom prijatelju za rođendan i ugravirao sam "za brata". Taj prijatelj se zove Strahinja Danilović. Posle insistiranja, taj sat sam prodao rođaku Marka Miljkovića. Pojavio se s rođakom koji je insistirao da mu prodam, tog rođaka sam samo jednom video. Za sat sam dobio deo novca, da ne pogrešim, ali nisam dobio celu kupoprodajnu cenu.

Tužilac: Odakle poznajete Beliuvka i Miljkovića?

Papić: Veljka znam od detinjstva, a Marka sam upoznao preko njega. Povremeno smo pili kafu, to je bilo poznanstvo.

Tužilac: Jeste li razgovarali o poslu?

Papić: Nismo imali poslovne teme.

Otac Tanje Miljković za govornicom

Sudija je pozvala Nikolu Nikitovića, oca Tanje Miljković da sledeći uđe u sudnicu. Čim je ušao, on se prvo osvrnuo ka optuženičkoj klupi i mahnuo svom zetu, Marku Miljkoviću, koji je na suđenje doveden iz pritvora.

Sudija: Jasno je, ali moram da vas pitam, da li ste u srodstvu sa optuženima?

Nikitović: Tanja mi je ćerka, Marko mi je zet.

Sudija: Da li želite da svedočite?

Nikitović: Želim da svedočim.

Sudija: Onda morate da se zakunete da ćete govoriti istinu?

Nikitović: Nema da se podigne ruka gore?

Sudija: Nema, nije ovo film.

Nikitović: Ostajem pri svemu što sam rekao kod tužioca.

Podsetimo, Nikitović je ranije svedočio da su njegova ćerka i zet stan u Ulici Živka Davidovića kupili novcem koji su dobili od svadbe.

Tužilac: Kada su se venčali?

Nikitović: Mislim da je bilo pre devet godina, 2015. u "Metropolu". Bilo je između 290 i 320 gostiju, ali ne znam koliko je svadba koštala, nikada se nisam mešao u to. Ne znam ko je platio svadbu, mi smo tu nešto pomogli, za neku ratu posle, supruga je nešto kupovala ćerki oko svadbe. Ali ne znam tačno, ne pitam ja suprugu da li i koliko daje deci.

Tužilac: Kada je Tanja Miljković otpočela kupovinu stana?

Nikitović: Ni to nisam znao tačno, samo sam čuo da kreće u kupovinu. Tako smo se dogovorili, da ima nešto svoje. Mislim da je to bilo 2019.

Tužilac: Ako su to bila sredstva od svadbe, zašto se čekalo tih četiri ili pet godina da se počne sa kupovinom stana?

Nikitović: To ja ne znam, nisam ulazio u to zašto se čekalo. Srećan sam, presrećan sam bio što se Tanja udala, svadba je bila lepa, ali je to bilo njihovo pravo kada će da kupe. Tanja je imala i dve teške trudnoće, bila je u bolnici, sigurno nije razmišljala tada o stanovima. Nekako mi ne ide to pitanje. Mislim da mi je čak supruga i rekla koliko su dobili za svadbu.

Tužilac: Da li ste znali, čime se bave, od čega zarađuju Tanja i Marko?

Nikitović: Upoznao sam Marka Miljkovića kada mi je zaprosio ćerku. Tanja je završila studije, mi smo je poslali u Ameriku, na program "work and travel", kada se vratila brzo se desila svadba. Marko mi je rekao da je radio obezbeđenje, nisam ga pitao ni gde ni kod koga. Tanja je radila kod nas u firmi. Tanja je završila privatnu gimnaziju, privatni fakultet, mastrer, mogu da kažem lepo smo živeli kao porodica. I njoj i drugoj ćerki smo davali. Uvek smo ih pomagali, i mi i moja familija.

Tužilac: Jeste li ih pomagali na mesečnom nivou?

Nikitović: Pomagali smo ćerki i posle Markovog prvog hapšenja i sada ovog. Moja sestra iz Francuske je slala pare i svastika koja na žalost nema dece. Uvek smo im davali novac, supruga i ja imamo zajedničku kasu, pomagali smo uvek i dan danas im pomažemo. Imamo dovoljno za suprugu i mene i za Tanju. Marko je radio to obezbeđenje, imao je svoju platu, zarađivao je novac. Nismo davali mesečno, nego povremeno. Moja i primanja moje supruge, imamo mesečno oko 260.000 dinara i ne možemo da ih potrošimo, ne idem po kafanama, ne kockam se. Dajemo deci, Tanji naročito u ovoj situaciji.

Tužilac: Jel zante i jedan detalj o tome gde je radio vaš zet?

Nikitović: Nikada ga nisam pitao, niti me je to interesovalo da ga pitam u kojoj firmi radi ili koga obezbeđuje.

Sudija: Pominjali ste da porodica Marka Miljkovića živi u Švajcarskoj i da su i oni pomagali, ko živi od njegove familije u Švajcarskoj?

Nikitović: Mislim da je stric i šira porodica, mislim da radi građevinske poslove i dobro zarađuje. Jel mogu nešto da kažem. Unuci me non stop pitaju "kada će da mi vrate pare iz kasice", ne mogu da im objasnim da je ta njihova mala štednja postupak pranja novca. Supruga i ja tri godine unazad idemo na odmor s unucima, jer moja ćerka zbog postupka ne može.

Tužilac: Ta kasica nije predmet ovog postupka.

Sudija je potom svedoka dok je izlazio iz sudnice upozorila da ne može da maše zetu, kao i da ne može on da podnosi predlog da se Tanji Miljković ukine zabrana napuštanja zemlje.

Sledeća je kao svedok u sudnicu ušla Ilinka Nikitović, majka Tanje Miljković i tašta Marka MIljkovića. Majka Tanje Miljković odlučila je da iskoristi zakonsko pravo da ne svedoči u postupku protiv ćerke i zeta.

Petar Aleksić Ilinka Nikitović

Svedok o Mirku Kojiću i Marku Miljkoviću

Sledeći je u sudnicu pozvan svedok Milovan Nikolić. Na pitanje sudije da li poznaje nekoga, svedok je slegnuo ramenima i rekao "ne vidim nikoga".

- Poznajem Marka Miljkovića - odgovorio je svedok Nikolić.

Sudija: Kako ste mu se srdačno javili, rekla bih da niste u zavadi?

Nikolić: Nismo.

Nikolić je, inače, pozvan kao svedok pošto je sa Miljkovićevim dedom, Miladinom Miljkovićem, zaključio ugovor o kupoprodaji stana u Levskoj.

- To je sigurno greška, ugovor sam zaključio sa Mirkom Kojićem. On mi je doveo čoveka, kog ja ne poznajem, i napravili smo ugovor o kupoprodaji. Miladina Miljkovića sam sreo kada smo potpisivali kupoprodajni ugovor.

Tužilac: Odakle poznajete Marka Miljkovića?

Nikolić: Bio je u društvu Mirka Kojića, Marko Miljković je bio dete u to vreme, nikada ja ništa sa njim nisam radio. Ja sam poslovan čovek, radio sam stanove u Dimitrija Tucovića, Marko je nekada sa Kojićem bio u društvu.

Tužilac: Jel vam Kojić pozajmljivao novac?

Nikolić: Pa, kad ste u građevini uvek vam fali novac. Za te pare koje sam uzimao od njega, ja sam mu posle prodavao stanove. Nikada Miljković nije prisustvovao kada sam od Kojića pozajmljivao novac.

Podsetimo, Mirko Kojić koji je kum Marka Miljkovića i nestao je u februaru 2020. Svedok-saradnik u postupku protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića za sedam ubistava, Srđan Lalić, pred sudom je ispričao da mu se Miljković hvalio da je ubio Kojića i da je rekao "koji sam ja kralj, ubio sam tri kuma".

Tužilac: Otkud je Mirko Kojić poznavao Miljkovića?

Nikolić: Nije poznavao samo Miljkovića. Imao je samo reči hvale za Marka Miljkovića. Više puta je čak rekao: "Što mi Bože nisi dao takvog sina".

Sudija: Jeste li znali da li je Miladin Miljković, kog je doveo Marko Kojić da zakjučite ugovor, znao da je deda Marka Miljkovića?

Nikolić: Meni je tada Marko Miljković, da ne budem grub prema njemu, nebitna figura. Nisam to tada znao.

Tašta u banji

Takođe, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal tereti i Belivukovu taštu, Snežanu Đorđević, da je učestvovala u pranju novca.

Snežana Đorđević danas se nije pojavila u sudu, a advokat Dejan Lazarević naveo je da je ona u Selters banji kod Mladenovca, na rehabilitaciji i da će tamo najverovatnije biti mesec dana. Tužilac Predrag Ćetković predložio je da se postupak protiv nje razdvoji, kako bi bili saslušani svedoci koji su došli.

Svedok: Belivuk je kupio plac

Kao prvi svedok u sudnicu je ušao Viktor Horvat. Sudija ga je odmah na početku pitala da li poznaje nekoga od optuženih.

- Sa ove daljine, teško da nekoga prepoznajem - odgovorio je Horvat sudiji, uz obrazloženje da je optuženička klupa na kojoj sede tri bračna para, daleko u odnosu na govornicu za kojom on svedoči.

Horvat je, prema navodima optužnice, sklopio sa Bojanom Belivuk ugovor o prodaji placa u Vrčinu, za koji se navodi da je isplaćen novcem zarađenim od kriminala.

- Dao sam agenciji specijalizovanoj za prodaju placa, dokumenta za prodaju placa u Vrčinu za 10.000 evra. Pronašao je kupca, nije mi rekao ko je, to prodavca obično i ne interesuje. Ja sam se od 1999. bavio nekretninama, to je rutinska stvar. Dogovorili smo se da se vidimo kod notara, kada je sve ugovoreno. Bila je transakcija kao svaka druga. Tamo, kod notara smo se našli, tada upoznajem gospodina Belivuka i njegovu suprugu. Razgovor je bio prijatan i korektan, uobičajen za takvu vrstu transakcija - posvedočio je Horvat.

Na pitanje tužioca, šta je rekao agent ko je kupac, Horvat je odgovorio da je "nesumnjivo da je kupac bio Belivuk, ali da je želeo da se plac vodi na suprugu".

- Ne mogu svih detalja da se setim, ali usput je rečeno da će plac da bude na nju. Ne znam da li mi je to rekao agent, ili neko drugi. To su meni bili tehnički nebitni detalji - rekao je prodavac placa i dodao da je za to dobio 10.000 evra.

- U ugovoru je bila druga cena, ja sam za to dobio 10.000 evra. To je bila uobičajena praksa, to je plac koji objektivno vredi toliko, ali nije gradska građevinska površina, nego je poljoprivredno zemljište, što znači da će u upravi prihoda, po njihovoj skali, da ocene da vredi oko 4.000, 5.000 evra. Nisam svesno i namerno učestvovao u obmani države, jer svakako država porez naplaćuje po tržišnoj, a ne po ceni iz ugovora. Mislim da je čak i porez preuzeo kupac - rekao je svedok zbog čega je u ugovoru stajala druga cena, a onda nastavio da govori kako je "Belivuk bio prijatan i ljubazan":

- Atmosfera je bila toliko prijatna i opuštena da sam se osećao da čak ne moram da brojim pare koje mi je dao, toliko je bio frendli - nastavio je svedok.

Tužilac je svedoka pitao ko je dao novac za plac.

- Novac je bio u kešu, dao mi je gospodin Belivuk. Mi smo sedeli i ćaskali dok se ugovor radio. Potpisali smo, dobio sam kovertu, čak nisam imao potrebu da brojim novac, na osnovu decenija u nekretninama. Agentu sam platio proviziju, novac odneo u banku i položio na svoj račun - rekao je svedok i na ponovno pitanje tužioca koji je iznos stajao u ugovoru, odgovorio da je u ugovoru pisalo 4.500 evra.

- Ponavljam, to je uobičajena praksa - rako je svedok Viktor Horvat.

Na pitanje branioca bračnog para Belivuk, advokata Dejana Lazarevića, da li je po njemu sve bilo legalno kratko je odgovorio: