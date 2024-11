Vesti iz hronike prestižu jedna drugu, sve je češća pojava vršnjačkog nasilja koje prelazi u mnogo deže oblike i dovodi čak do ubistva, a zločini unutar porodica nižu se iz dana u dan. Gošća Kurir televizije Bojana Šlajmer, psiholog govorila je u emisiji "Puls Srbije" i sa stručnog stanovišta pokušala da objasni ovaj fenomen koji zatiče naše prostore:

- Različiti su motivi kada pričamo o matricidu. To je društveni i psihološki problem. Potrebno je razumeti dinamiku porodičnih odnosa, svi prolaze kroz različite krize. To su različite asimetrije moći, nasilje nad starijima, majkom, ocem. Teško je pričati o prevenciji ako ne razumemo dinamiku porodičnog konteksta. Obično je to marginalizovano, ne vidimo dobro porodični odnos - rekla je ona i dodala: