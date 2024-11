Željko Ražnatović Arkan uhapšen je u Hrvatskoj na današnji dan, 1990. godine, tokom rutinske policijske kontrole. Njegovo hapšenje i proces koji je vođen protiv njega ostaće misterija, ne samo za srpsku javnost, već i za hrvatsku, koju čitav slučaj veoma zanima. Navodno je Željko Ražnatović Arkan uhapšen u blizini dvora, nakon što su hrvatske obaveštajne službe dobile informaciju da Arkan priprema atentat na Tuđmana. Međutim, Arkan se veoma brzo našao na slobodi, a njegovo brzo puštanje iz zatvora ostalo je misterija do dana današnjeg. Spekulisalo se čak da je to njegovo hapšenje dovelo do saradnje sa Hrvatskom, te da je oslobođen baš na zahtev nikog drugog do Franje Tuđmana.