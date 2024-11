On ističe da je želeo i da poseti porodicu nastradalog, da im izjavi saučešće, ali su mu savetovali da to ipak ne radi, kako eventualno ne bi bilo problema.

- Nije mi dobro, a mogu samo da zamislim kako je hraniteljima pokojnog momka. Ovom tragedijom su dve porodice zavijene u crno. Ne želim da ispadne da branim sina, ali istina je da ne znam šta se dogodilo. Prestao sam da pratim vesti i društvene mreže, jer vidim da mi je dete okarakterisano kao nasilnik, ali ono što znam je da se on do tog dana nikada nije potukao. To je juče potvrdila i njegova bivša devojka koja je ranije objavila da ju je moj sin pretukao. Ona je išla u policiju, dala je izjavu povodom svoje objave. U policiji je objasnila da je bila revoltirana raskidom, pa je želela da mu se osveti, to mi je sve ona ispričala, odnosno prepričala - tvrdi Saša.