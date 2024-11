- Deca i mladi u tom uzrastu nisu dovoljno svesni svojih postupaka, pa to namerno povređivanje drugog deteta najpre je posledica nedovoljnog prisustva svesti da to može dovesti do fatalnog ishoda. Takva deca verovatno najpre imaju potrebu da ispolje agresiju, a ne da liše nekoga života - rekla je Rodićeva za Kurir i dodala da deca uče po modelu roditelja, odnosno ono što vrlo često dovodi do toga da deca postanu surova prema drugima potiče upravo iz porodice.