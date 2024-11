Muškarac D.J. (41) je danas primljen u Gradsku bolnicu na Zvezdari zbog povreda koje je zadobio tokom svađe sa svojom devojkom B.V. (23). Prema informacijama "Telegrafa", on je zadobio rane nožem tokom incidenta. D.J. je izjavio policiji da je došlo do verbalnog sukoba u njihovom stanu na Zvezdari, nakon čega je B.V. posegla za kuhinjskim nožem i povredila ga u leđa.

Ukoliko se nalazite u situaciji nasilja u porodici, važno je da znate da niste sami i da postoje organizacije koje pružaju podršku žrtvama. Kontakt telefoni Savetovališta protiv nasilja u porodici (SOS telefon i sigurna kuća) su:

- 0900-011-011, besplatan poziv, radnim danima od deset do 19 časova

- 011 2769-466, radnim danima od deset do 19 časova

- 062304-560, od 19 do deset časova