Otac ubijenog dečaka Mića Savić za Kurir je ispričao potresne detalje ubistva njegovog sina, kao i dugačak put koji mora da prođe do pravde. Kako kaže na samom početku, njegov jedinac je otišao u školu, nakon čega je dete otišlo kod svog drugara iz razreda, dečaka ubice:

- On je bio sam kući, mi smo bili na poslu. Kasnije smo saznali da ga je ubica, zajedno sa još dvojicom iz odeljena pozvao da idu kod njega, a nažalost samo je moj sin otišao. Ubeđen sam da je ubica unapred skovao plan da ga ubije, a da je bio rešen da ubije i drugu dvojicu.

On kaže da je njegov sin svojom dobrotom platio ovaj stravičan zločin, a da se sa svojim ubicom poznavao još od vrtića, pa dodao:

- Andrej je od samog starta prema njemu gajio emocije, prirastao mu je za srce, iako je dečak oduvek bio čudan, asocijalan, niko nije hteo da se druži sa njim. Andrej je bio kao neka dobra vila, hteo je da ga uvuče u društvo. Osim Andreja on drugova nije ni imao, bio je sam, čudan, čudnog pogleda. U poslednjih godinu dana smo mi Andreju branili da se druži sa njim, ali Niška Banja je malo mesto.

- Svi su to znali, niko nije reagovao, a upravo tim noževima je ubio mog sina. Roditelji su mu kupovali te noževe. Roditelji snose ogromnu odgovornost, ja sam njegovu majku desetine puta upozoravao i govorio joj šta se dešava sa njenim sinom, ona je sve negirala, nije želela da prihvati istinu.

On kaže da su on i njegova supruga iz medija saznali da su u slučaju dobili status svedoka, umesto statusa oštećenog kao ljudi koji su izgubili dete, dok su tek kasnije u slučaju bili prepoznati kao oštećeni.

- Dan nakon sahrane na vratima mi se pojavio otac ubice, ja sam znao da ništa iskreno ne mogu da očekujem od njega. On se pojavio samo da bi se reklo da je došao. Na moje pitanje da li je znao da mu dete ima problem, on je slegao ramenima, ja sam mu rekao da sam upozoravao njegovu suprugu. Njegov odgovor je bio "njemu je to služilo sa igru". Zalupio sam vrata.