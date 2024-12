- Moju ćerku je seksualno zlostavljao deda devojčice sa kojom se moje dete družilo, a ja sam za to saznala tek kada smo tokom letnjeg raspusta zajedno otišle u inostranstvo u posetu mojoj majci, odnosno njenoj baki kojoj se tada prvi put i požalila na taj užas. Ispričala je u grču da je deda njene drugarice dodirivao i ljubio. To me je mnogo uznemirilo, ali nisam želela da ćerki pokvarim odmor. Sačekala sam da dođemo u Srbiju i slučaj sam odmah prijavila policiji - počinje ova majka priču.