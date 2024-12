- Potvrdili su optužnicu, mene ne mogu da osude, jer nemaju na osnovu čega. Za mog sina imaju samo ono što su rekli svedoci, to nije dovoljno da nekoga optužis i tražis doživotnu robiju. Sin mi je osam meseci u zatvoru i ništa još protiv njega nije nađeno da je ubio dete. Sada će da počne suđenje, ali advokati će pre toga priložiti žalbe na ovu odluku suda u Zaječaru - samouvereno ističe najstariji Dragijević.

Na pitanje kako komentariše to što su Dejan Dragijević i Srđan Janković priznali krivično delo, Radoslav negira tvrdnje iz optužnice i kaže da njihovo priznanje niko ne može da dokaže.

- On je priznao u policiji u Boru, ali ni za to nema svedoke. Ko to može da dokaže?! - kaže Radoslav Dragijević.