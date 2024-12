- Činjenično stanje nije bilo sporno, iskaz oštećene je prihvaćen kao uverljiv a njene navode potvrdili su i svedoci. Odbrana je osporavala kvalifikatornu okolnost dela, odnosno postojanje podmuklosti. Ustanovili smo a je ovaj element postojao i u objektivnom smislu što pokazuje način izvršenja dela i u subjektivnom smislu jer oštećena nije očekivala napad i nije mogla da se odbrani. Ona je iz osećajnosti dozvolila da otac vidi dete i van termina koji je odredio sud a on je to lukavo i smišljeno iskoristio da pokuša da je ubije - objasnila je sudija.

- To što je kod sebe imao plastične vezice koje je upotrebio prilikom pokušaja ubistva, dokazuje da je zločin planiran. Da je Dalibor došao da samo vidi dete, vezice mu ne bi bile potrebne. Iskoristio je Sandrinu bezazlenost koja mu je izvela dete ne sluteći šta joj se sprema. Sud je posebno cenio to što je dete gledalo kako otac pokušava da mu ubije majku što je sigurno na njega ostavilo posledice jer je preživelo strah i stres. Sa druge strane, to je bila srećna okolnost jer da dete svojom vriskom nije alarmiralo komšije, pitanje je da li bi ona sada bila živa. Čak i da je tačno to što je Dalibor navodio da je postojao drugi čovek koga je tog dana video u Sandrinom stanu, te da je reagovao vođen ljubomorom, to mu se ne može uzeti kao opravdanje. Ljubomoru koja ne ugrožava nečiji život možemo razumeti, ali ovakva ljubomora koju je on pokazao u toj situaciji, smatra se niskom pobudom Iz svih ovih razloga sud je prihvatio kvalifikaciju VJT da se radi o pokušaju teškog ubistva - kazala je sudija Mojašević Krstić.