Tužilaštvo je za neposrednog izvršioca ubistva Lazara Tejića i saučesnike Ivana Nikčevića, Dušana Kokoruša i Bojana Kovačevića tražilo doživotne kazne zatvora, dok je za Filipa Ivanovića optuženog da im je pomogao da pobegnu predložena maksimalna kazna zatvora za to delo od osam godina.

Kovačevićev branilac, Nenad Ranković je naveo da je on samo vozio Tejića, sina njegove bivše vanbračne supruge, te da nije znao da je Tejić planirao i kasnije izvršio ubistvo Mirkovića. Ranković je dodao da za saizvršilaštvo mora da postoji svest o izvršenju krivičnog dela, što kod Kovačevića, kako tvrdi, nije dokazano.

Sanja Marković, Nikčevićev branilac je navela da je on kupio GPS uređaj i da je to jedina tačna teza tužilaštva, ali da se on bavio prodajom telekomunikacione opreme i da je taj GPS uređaj isti dan prodao.