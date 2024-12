- Bila sam u Bosni i Hercegovini kada se desila velika katastrofa uzrokovana ljudskim faktorom, razgovarala sam sa porodicama koje su izgubile sve, a u tim trenucima najteže je bilo potisnuti emocije, nisam se ni trudila. Tim stvarima ne pristupam samo kao novinar, već kao čovek. Neko će reći da je to slabost, ali ja smatram da je to veličina svakog od nas, pokazati spremnost da budemo tu za one ljude koji ponovo proživljavaju trenutak svoje tragedije. To su trenuci gde dozvoljavam i sebi i tim porodicama da pred kamerama budemo ljudi.

- Propustili smo jedno bitno pitanje, a to je svedočenje njegove bivše devojke. Ona je rekla da je on jednom prilikom nju terao na seksualni odnos, kao i da ju je jednom u uznemirenom stanju izbacio iz automobila. Zašto propuštamo taj detalj? Nama je jasno da je u pitanju neko ko ima nasilan karakter. Sve vreme gleda u pod, a ono što sam ja primetila je da je jako teško razlikovati da li se on smeje ili ima tikove. Niko od nas nije primetio da se on zaista kaje. Bojim se šta će biti posle 20 godina kada on izađe na slobodu jer još jedan zločin i još jedno ubistvo nisu rešenje ovog problema.