"To bi bila mrlja na celu našu porodicu"

Autorka i voditeljka Jovana Grgurević, u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6” na Kurir televiziji, bavila se novom, aktuelnom društvenom temom, odnosno temom poznanstva sa najvećim ubicama i zločincima, kao i iskustvima iz zatvora. Koliko je opasno baviti se hronikom otkrili su gosti Blaža Marković, predsednik sindikata policije i policijskih starešina, Slađana Nedeljković, novinarka Kurira, Mladen Radulović, novinar i Trivun Ivković, nekadašnji upravnik Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica.

Ivković se na samom početku dotakao onoga što je zaključio iz dugogodišnjeg iskustva, a otkrio je i slučaj koji mu je tokom cele karijere posebno ostao u sećanju:

- Imao sam slučaj čoveka koji je silovao svoju ćerku od 7 godina. Nakon zatvora, vratio se i silovao svoju ćerku od 14 godina, a ona je ostala trudna. Takvi se ne mogu prevaspitati. To su povratnici. Kažu ono kada te signe žuta minuta, krv udari u glavu. To nije problem, problem je kada ona krene da silazi. Tog momenta bežite, on ne zna šta radi.

Marković se nadovezao na reči svog sagovornika:

- Teško mi je što slušam ovo. Ja imam dve ćerke, ne mogu da dođem k sebi. U kom mi svetu živimo, kako se to dešava?

Ivković je nastavio priču:

- Bio je sedam godina u zatvoru, izašao je i silovao drugu ćerku, a ona je ostala trudna. Opet je dobio sedam godina. On je harmonikaš, svirao je u domu kulture.

Marković ga je potom upitao šta je uradila majka te dece nakon zločina, a na šta je Ivković dao odgovor:

- Njega su odmah zatvorili, nije mogla ništa da učini. Da li misliš da je ona jedva čekala da on izađe?

Kako se zatvara krvna osveta tema je koju je sledeću pokrenuo Marković:

- Beba kada se rodi u jednom plemenu, odnosno porodici, ide kod porodice oštećenog, a ako on odluči da ta beba živi, onda se ta osveta prekida. To da znate, tu se prekida svaka krva osveta - rekao je on, a zatim šokirao izjavom:

- Ja imam dva sina, starijeg i mlađeg. Kada bi oni silovali nekog, njima ne treba sud, ja sam im sud. Kako god to izgledalo, da li će ostati živ ili je za zatvor, ja ću odlučiti. Ja bih rešio to kako bih ja znao, a da li bi sebe ostavio u životu, pitanje je za mene. To bi bila mrlja na celu našu porodicu.

Kurir.rs

