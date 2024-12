- Ipak, nadam se da će se pronaći devojčica, ili bar njeno telo. Jer će onda i porodica imati mir i samo dete može počivati u miru, ali bi to umirilo i građane nađe zemlje. Ja kao roditelj nikada ne bih prestao da tražim Tijanu, da je slučaj bio ovakav. Verovao bih i dan danas da je ona živa, bez obzira na to što je stradala prve kobne večeri. Isto tako i ovde postoji ta minimalna nada. Kod roditelja Danke Ilić ne znam, ali da sam ja na njihovom mestu ne bih imao dileme da je moje dete živo , tako je bilo i kada je Tijana nestala - kaže Igor Jurić.

Bio bih srećan da se sazna prava istina o nestanku Danke

- Verujem da i kod porodice male Danke sigurno postoji ta neka nada ili verovanje da je ona živa, ali postoji i kod mene. Imali smo mnogo u svetu slučajeva gde se i posle nekoliko godina dete nekim čudom pronađe. Zašto to ne bi bila baš Danka i zašto mi ne bi svedočili nekom čudu gde će se eto Danka pronaći. Ali opet sa druge strane treba biti potpuno realan. Ja u ovom momentu bih bio, moram to da kažem, mada to jako ružno zvuči, ali bio bih srećan da se sazna prava istina. U smislu da se pronađe telo deteta i da bar znamo. Za porodicu je to najvažnije jer to sam u hiljadu puta rekao nazad da je ta neizvesnost koja najviše ubija. Ovo bi bilo utešno olakšanje u nekom smislu - kaže Jurić za "Tanjug TV".