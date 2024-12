Ona je primljena u veoma teškom stanju sa više od 80% spaljene kože i teškim povredama glave, a, na opšte zaprepašćenje svih prisutnih, ostala je svesna i sposobna da da izjavu policiji i prijavi monstruma koji joj je učinio to nedelo.

Kada je sela u kola, vozač joj je rekao da se veže zbog pojačane policijske kontrole i kako bi izbegli da im pišu kaznu, što je devojka naravno i poslušala. Desetak minuta vožnje je prošlo kada je vozač pomenuo da mora skrenuti sa glavnog puta ka Mijatovcu kako bi svratio do prijatelja i uzeo benzin, što Jeleni tada nije bilo sumnjivo jer je to mesto svakako na putu ka njenom odredištu.

Međutim, vozač se tamo nije zaustavio već je zgrabio njen pojas, dao gas i zemljanim putevima odveo je usred njive sa kukuruzima! Zaustavio je automobil i izašao a za njim je i ona sa nadom da će uspeti da pobegne kroz njivu. Nažalost, on ju je stigao. Zgrabio je za vrat i bacivši je na zadnje sedište, uperio pištolj u njeno čelo.

BILJANA JE SVE ŠTO IMA OSTAVILA NA TRAFICI I NESTALA Samo rekla već će neko doći da to uzme! Majka Vesna još veruje u jedno (FOTO)

Hronika BILJANA JE SVE ŠTO IMA OSTAVILA NA TRAFICI I NESTALA Samo rekla već će neko doći da to uzme! Majka Vesna još veruje u jedno (FOTO)

U Jagodini je tada zaista i živeo čovek sa tim imenom i bio je veoma poštovan i ugledan ginekolog u kraju, što je verovatno ovom psihopati davalo ideje i prijalo da se predstavlja kao on te joj je naredio da ga tako i oslovljava. Stigli su do ulaza u selo Končarevo kada je skrenuo do velike betonske ograde, što se kasnije ustanovilo da je bila ograda od groblja u tom mestu.