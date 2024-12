Bebe nađene zakopane u dvorištu u Hrvatskoj

Mesijanski Jevreji - sekta koja je aktivna i u Srbiji

Miroljub Petrović, najpoznatiji član sekte Mesijanski Jevreji u Srbiji

- Ne delim Miroljubov pogled na svet. Verujem u Boga, nisam veliki vernik, ali poštujem Crkvu. Ne slažem se sa Miroljubovom teologijom, ne mislim da su Jevreji izabrani narod, verujem u svece, poštujem slave. Miroljub ne veruje ni u šta od toga, on ima jednu teološku liniju koja je bliska mesijanskom jevrejstvu. To je jedna, neka verska protestantska dominacija koja je mešavina judaizma i protestantizma. Ali ja nemam problem sa tim, on je to uvek mogao da kaže kod mene u emisiji, ali ja ne delim tu njegovu teologiju - rekao je Tešanović.