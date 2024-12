- Svaki dan plačem, raspadam se.. Živim, ali nisam živa, boli me duša i telo. Gajila sam sina za primer, a ubili su ga monstrumi - ovako započinje potresnu ispovest uplakana Jasmina, majka MMA borca Stefana Savića (23) kojeg su krvnički ubili Vasilije Gačević (23) i Marko Daničić (23). Stefanove ubice nalaze se u bekstvu više od devet meseci.

- Devet meseci patnje i bola, život nam je uništen. Svaki dan plačem, raspadam se, živim, ali nisam živa , boli me duša i telo. Gajila sam sina za primer. Imati sina koji sa 23 godine majku zove pet puta dnevno bio je blagoslov. Svaki dan smo se grlili, čuli po pet puta dnevno - priča kroz suze Stefanova majka koja se od gubitka sina nikada više nije nasmejala.

Javila joj se majka jednog od ubice

- Javila mi se Gačevićeva majka početkom marta da mi izjavi saučešće. Rekla mi je tada: "Doći ću da me ubiješ". Ja nisam ubica, meni mog sina ne može ništa da vrati. Trebalo je da razmišljaju kako vaspitavaju svoju decu. Moj Stefan je bio dete za primer. Pomagao je svakome. Kada vidi na ulici da je neka tuča, on stane autom, pa izađe da razdvaja. Da zaštiti onog ko je maltretiran. Takav je bio on - kaže majka i dodaje da je jedan od motiva bila tuča nedužnog mladića kog je Stefan prišao da zaštiti.