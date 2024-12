Ministar Dačić je, sumirajući postignute rezultate u suzbijanju iregularnih migracija, koji su pohvaljeni od Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija i institucija , istakao da je taj broj 2023. godine, u odnosu na 2022, smanjen za 60 do 70 odsto i naglasio da je takva tendencija i ove godine.

- Na svakom sastanku u okviru EU se to ističe kao pozitivan primer. Tu pre svega mislim na našu granicu sa Mađarskom. Praktično ta linija, odnosno ta ruta ka Mađarskoj je zatvorena. Međutim, kao i svaki kriminal i ovaj kriminal pokušava da pronađe neke druge linije, a to su granica prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini ili alternativna mogućnost da se potpuno izbegne Srbija. Pričam o onima koji planiraju ilegalne migracije, a to su organizovane kriminalne grupe i da se onda usmeravaju nekim drugim putem, pre svega preko Albanije - rekao je Dačić.