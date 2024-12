Slušaj vest

Slučaj prevare u Nišu oko "skidanja prokletstva" sa otkopanog zlata krije pravu filmsku priču kojoj bi zavideo svaki scenarista.

Policija je juče saopštila da su dve žene, D. Nj. (45) i S. S. (62) iz Lebana, uhapšene zbog sumnje da su prevarile dvojicu muškaraca iz Niša od kojih su tražile novac kojim bi platile vidovnjaka za skidanje prokletstva sa zlata koje je, navodno, otkopao muškarac (69) u Lebanu na porodičnom imanju. Obznanjeno je da su ih prevarile za osam hiljada evra.

Reč je, kako saznajemo, o majki i ćerki koje iza sebe imaju niz sličnih prevara, a ovoga puta žrtve su bila dva brata iz niškog naselja Trošarina.

- Ispostavilo se da je u pitanju porodica prevaranata. Pored uhapšenih majke i ćerke, u sve je upleten i njihov suprug, odnosno otac - objašnjava naš izvor i dodaje da su osumnjičeni prevaranti braći rekli da otkopano prokleto zlato teži 119 kilograma. Ispostavilo se da to zlato zapravo ni ne postoji.

O tome kako je prevaren za 8.000 evra ispričao nam je M. L. (41), jedan od prevarene braće. On je za Kurir ispričao da se u sve upetljao zbog emotivne veze sa osumnjičenom D. Nj.

- Sve počinje kada sam taksijem vozio dve žene u Nišu. Onda sam od te D. Nj. dobio na društvenim mrežama zahtev za prijateljstvo, što prihvatim. Kasnije smo se upoznali, sve je bilo normalno, krenula je neka veza svojim tokom... I ja dobijem od nje predlog da učestvujem u tom "čišćenju" zlata. Meni je sve to nekako bilo neprijatno i malo sam se i bojao toga i odbijem prvi put - počinje svoju priču za Kurir M. L. i dodaje da se posle mesec dana u njegovoj vezi sa D. NJ. "svašta izdešavalo".

- Ona mi je u međuvremenu rekla da je zatrudnela i ja nakon jednog razgovora prihvatam da ipak dam novac za "čišćenje" zlata. Ona mi je svašta ispričala, ali i ona i majka su uvek pričale "da je to hodža rekao", i da novac ne ide hodži nego hramu gde se "čisti" zlato uz molitve u periodu od 40 dana. To je otprilike krajem marta bilo - priča prevareni Nišlija.

Kako kaže, u jednom trenutku mu je cela ta priča postala čudna, jer mu je D. NJ. stalno pominjala hodžu.

- Situacija se nekako smirivala zbog te trudnoće, jer išao sam tom nekom logikom, kako će trudnica da me vara na taj besmisleni način!? - pitao je M. L. samog sebe.

On nam dalje kaže da je priča prevarantkinje na početku bila realna, međutim kako je vreme odmicalo D. NJ. i njena majka su se sve više upetljavale u laži.

- Majka i ćerka su otpočetka uzimale neki novac i sve je išlo, navodno, u hram gde se skidalo to prokletstvo. Ne znam koliko su novca uzele do avgusta meseca kada mi je pukao film, jer su strašno postale sumnjive. Tu je bilo davanje za razne namene, po 350 evra, po 150 evra, mada ja neki novac nisam ni računao nego samo ove krupne izdatke od 1.000 evra, pa naviše. Tada, avgusta meseca ove godine ja odlučujem da ćutim, ali zovem prijatelje da počnemo da ih pratimo. Njih dve su se očigledno izgubile u toj priči. Onda smo nas četvoro otkrili da imaju još dva, tri stana u Nišu i to svaki od stanova je imao dva ulaza u zgradu - priča nam on.

Kako dalje kaže ovaj Nišlija, brat i on su već videli "da će stvar završiti u policiji", ali kako kaže, na drugoj strani trebalo je priču razmrsiti jer je žena trudna. U jednom trenutku, majka i ćerka su mu, kako kaže, zatražile još 3.000 evra. Tada se sa majkom svoje buduće verenice našao u jednom kafići u Nišu.

- Taj novac je trebalo da damo za novog hodžu iz Crne Gore jer je ovaj prethodni pogrešio nešto!? To je bila priča za mene. Mada je ranije bilo rečeno da hodža ne uzima novac.... Videlo se da debelo mute, ali brat mi kaže: "Hajde da damo, da vidimo dokle će da idu". I tako smo mi osmilsili kako da ih raskrinkamo. Jedna prijateljica je snimila kako u kafiću prebrojavamo novac i onda je došlo do toga da majka kaže da ide autobusom do Lebana da odnese te pare. Tu ja kažem da može brat da je odveze kolima, na šta ona odgovara: "A ne! Moramo autobusom da idemo, rekao je hodža". I tu nisam mogao da izdržim i baš sam se slatko nasmejao od sve muke - objašnjava nam M. L. i dodaje da je potom bio na vezi sa D. NJ. koja mu je govorila da joj je majka na putu, što nije bilo tačno.

- Moji prijatelji, brat i ja, nas četvoro, bili smo se raporedili oko njene zgrade i znali smo da je majka u stanu u tom trenutku, a ne na putu kako mi je D. Nj. rekla. Bilo kako bilo, njih dve u jednom trenutku izlaze iz zgrade i moj brat ih stiže u parku kod Pravnog fakulteta. Bile su uplašene, videle su da su otkrivene. Slučaj je prijavljen policiji i to je sada u njihovoj nadležnosti - priča nam M.L. Njih dve su, kako kaže, sutradan vratile 3.000 evra.

Majka i ćerka su i pre nekoliko godina prevarile na isti način jednog čoveka iz Kragujevca, a tamo su zabeležene još neke sumnje u druge malverzacije.

M. L. nam je objasnio i da su osumnjičene smislile i priču o tome zbog čega treba da se skine prokletstvo sa zlata.

- One su smislile priču da po nekom nepisanom pravilu kada se "čisti" zlato, onda se ide na trećinu otkopanog blaga. Samo muškarci mogu da dele plen, a žene ne mogu da učestvuju. I onda delimo, navodno, otac, njen brat ili sin i otac. Pošto da bi se skinulo prokletstvo mora da uzme trećinu neko treći van kuće, a to sam bio ja. To zlato je navodno iskopao otac (69) od D.Nj odnosno suprug S.S., ali zajedno sa hodžom jer nije mogao da ga iskopa bez molitve. Ni ja nisam mogao sve da pohvatam koliko smo im dali. U jednom trenutku kada je navodno prodato zlato, one su rekle da je bilo 119 kilograma zlata, što je moglo da

vredi oko 40.000 evra po kilogramu. Međutim, kako mi je tada rečeno, one su prodale nešto po 33.000 evra po kilogramu. Baš su se uplele u lažima - zaključio je prevareni Nišlija.