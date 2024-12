Od početka godine do početka decembra policiji je prijavljeno skoro 26.000 nasilnika koji su na različite načine ugrozili bezbednost drugih ljudi, što praktično znači da dnevno na teritoriji Srbije bude prijavljeno oko 78 ljudi zbog nasilja !

MUP Srbije ove godine učestvuje u globalnoj kampanji "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", koja se obeležava u više od 100 država sveta . Kampanja je počela 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i trajaće do 10. decembra, kada je Međunarodni dan ljudskih prava.

- Od početka godine do sredine novembra izvršeno je ukupno 3.575 dela nasilja u porodici. Jasno je da nema uspešne borbe protiv nekog zla ako oko toga ne postoji širi konsenzus. Mi, nažalost, nismo u prilici da imamo ujednačene stavove o mnogim problemima sa kojima se suočavamo. Uzeću kao primer Zakon o bezbednosti saobraćaja... Svake godine radimo na pooštravanju sankcija i svake godine konstatujemo da to nije dovoljno. Svi bismo voleli da se sve završi na nekim preventivnim stvarima, ali plašim se da to neće biti moguće - rekao je ministar Dačić.