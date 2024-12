Nadalje, prvostepeni sud je, kako je navedeno, imao u vidu da je odredbom zakona koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela, bilo propisano, da se okrivljeni može uslovno otpustiti posle izdržane polovine kazne zatvora, te je pravilno zaključio da se u konkretnom slučaju primenjuje odredba zakona koja je važila u vreme izvršenja kazne, odnosno sada važećeg krivičnog zakona, kao i da je primena blažeg zakona na učinioca krivičnog dela moguća samo do pravnosnažnog okončanja predmetnog krivičnog postupka.

- Suprotno žalbenim navodima osuđenog i njegovog branioca, a imajući u vidu da se u konkretnom slučaju radi o postupku izvršenja kazne, koja je izrečena pravosnažnom presudom, zbog čega se u odnosu na osuđenog Berčeka ne mogu primenjivati odredbe o primeni blažeg zakona jer se blaži zakon obavezno primenjuje do pravnosnažnosti presude, a nakon pravnosnažnosti samo ukoliko, po vanrednom pravnom sredstvu, dođe do ukidanja pravnosnažne odluke, odnosno do ponovnog suđenja, što ovde nije slučaj - naveo je Apelacioni sud u obrazloženju svoje odluke.